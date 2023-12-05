Россиянам станут доступны социальные банковские вклады

Закон о социальных вкладах для малоимущих граждан принят в первом чтении.
Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий гражданам с низкими доходами открывать специальные социальные банковские вклады в размере до 50 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.
Цель — оказать социальную поддержку нуждающимся, предоставив им гарантированный доход по банковским счетам.
Согласно документу, получатели различных мер соцподдержки, подтвердившие невысокий уровень дохода, смогут открыть один социальный вклад в банке.
Проценты будут начисляться и выплачиваться ежемесячно по повышенной переменной ставке, привязанной к ключевой ставке ЦБ.
Вам будет интересно
Новый закон позволит регионам запрещать продажу слабых алкогольных напитков в так называемых "наливайках". Как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, необходимость закона...
05.12.2023 48