В Госдуме раскрыли, ждать ли полной блокировки VPN-сервисов в России

Депутат Хинштейн заявил, что использование VPN — личное дело каждого.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что полная блокировка VPN-сервисов в России не планируется. Об этом парламентарий пишет в своем блоге в Телеграм.

Пользоваться этой технологией или нет — личное дело каждого, как и ответственность за последствия, о полном запрете VPN в России речи нет. А вот запрещенная информация, активно выявляется и блокируется регулятором