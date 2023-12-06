Сервис «Шаги» ВКонтакте проанализировал данные о количестве шагов пользователей и выявил интересные закономерности.

Самые длинные шаги в Москве, Сочи и Махачкале — 65 см. Меньше всего на Дальнем Востоке: 51 см в Хабаровске и 57 см во Владивостоке.

Больше всего в день ходят в Москве — 7116 шагов, далее Балашиха и Петербург с результатом чуть более 7000. Меньше всего — в Оренбурге, 5946 шагов.

Пожилые пользователи часто обгоняют по активности молодежь. Так, женщины старше 65 лет делают больше шагов, чем девушки до 35.

Самыми активными оказались пользователи со статусом «всё сложно» и влюблённые. Также высокий результат у разведённых.

Таким образом, возраст и отношения влияют на подвижность не меньше, чем климат и инфраструктура города. А пожилые россияне ничуть не менее активны, чем молодёжь.