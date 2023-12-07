С 2024 года мусорный полигон в Выборге перестанет принимать отходы из Петербурга

С 1 января 2024 года полигон регоператора УКООЛО в Выборгском районе Ленобласти перестанет принимать отходы из Петербурга.

ТКО из мегаполиса переправят на оставшиеся площадки в Гатчинском, Лужском, Всеволожском и Тосненском районах, пишет 47news. Добавляется, что в год Петербург генерирует около 2 млн тонн отходов, Ленобласть еще 700 тысяч тонн.