На пожаре в Гатчинском районе погибла пенсионерка, в больнице мужчина с ожогами

Сигнал о пожаре в поселке Вырица в Гатчинском районе поступил 8 декабря в 02:15. Огонь охватил 76 квадратных метров жилого дома. На место происшествия выехали дежурные смены 42-й, 43-й и 105-й пожарных частей.

Тушили здание 12 человек и три спецмашины. Справиться с огнем удалось к 03:54.

Во время пожара погибла 85-летняя женщина. Точные причины смерти установит медицинская экспертиза. С места происшествия госпитализирован 61-летний мужчина с ожогами.