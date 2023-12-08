На пожаре в Гатчинском районе погибла пенсионерка, в больнице мужчина с ожогами

Автор: Сергей Агутин
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Сигнал о пожаре в поселке Вырица в Гатчинском районе поступил 8 декабря в 02:15. Огонь охватил 76 квадратных метров жилого дома. На место происшествия выехали дежурные смены 42-й, 43-й и 105-й пожарных частей.

Тушили здание 12 человек и три спецмашины. Справиться с огнем удалось к 03:54.

Во время пожара погибла 85-летняя женщина. Точные причины смерти установит медицинская экспертиза. С места происшествия госпитализирован 61-летний мужчина с ожогами.

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23.05.2022 1410
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