Банк России выпустил в денежный оборот новые монеты с необычным номиналом — фото

Монета посвящена режиссеру Леониду Гайдаю.
Банк России объявил о запуске в денежный оборот монет номиналом три рубля. Платежное средство посвящено советскому кинорежиссеру Леониду Гайдаю.
Как рассказали в регуляторе, памятная монета сделана из серебра, а номинал составил три рубля. Тираж платежного средства — три тысячи штук.
Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений, — указано в сообщении ЦБ РФ.
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