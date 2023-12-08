Банк России выпустил в денежный оборот новые монеты с необычным номиналом — фото

Монета посвящена режиссеру Леониду Гайдаю.

Банк России объявил о запуске в денежный оборот монет номиналом три рубля. Платежное средство посвящено советскому кинорежиссеру Леониду Гайдаю.

Как рассказали в регуляторе, памятная монета сделана из серебра, а номинал составил три рубля. Тираж платежного средства — три тысячи штук.

Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений, — указано в сообщении ЦБ РФ.