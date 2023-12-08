Александр Дрозденко рассказал о перспективах метро в Кудрово и трамвае до Новосаратовки

Станции петербургского метро в Кудрово точно быть, как и трамваю до Новосаратовки, в их реализации сомнений нет. Такое заявление сделал Александр Дрозденко в ходе пресс-клуба губернатора Ленобласти.

«Реализуем проект, но он касается не столько метро, сколько строительства новой развязки и реконструкции уличной дорожной сети Кудрово. Работы финансируем, объемы 5 млрд рублей, подтверждены. Был вопрос с гаражами, выкупом земельных участков, мы его решили. Это непосредственно связано с появлением участка под наземную станцию метро. Тоже этим вопросом занимаемся, уже подтвердили Петербургу возможности и желание профинансировать. Заложили средства на благоустройство и выкуп участков за свой счет, то есть свои обязательства выполнили», — отметил Александр Дрозденко.

Кроме того, региональные власти зарезервировали место и подготавливают всю необходимую документацию для строительства депо — сортировочной станции по просьбе Петербурга.

«Город на Неве подтвердил строительство метро в Кудрово, сроки немного плавают, но ориентировочно 2027-2029 годы. Все зависит от подтверждения софинансирования проекта из федерального бюджета», — добавил Александр Дрозденко.

Относительно трамвая до Новосаратовки, то ТЭО по нему уже есть. И препятствий для реализации проекта нет.