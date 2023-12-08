В Ленобласти и Петербурге поезда сбили двух человек в наушниках, один погиб

В Ленобласти и Петербурге в четверг, 7 декабря, под поезд попали два человека, которые переходили ж\д пути в наушниках.

Как сообщили в управлении на транспорте по СЗФО, во Всеволожском районе Ленобласти на переезде Пери — Грузино поезд сбил 18-летнего юношу. Он перебегал железнодорожные пути в наушниках и капюшоне по пешеходному переходу, но на запрещающий сигнал светофора. Его в тяжелом состоянии госпитализировали.

На железнодорожной станции Старая Деревня погибла 37-летняя женщина. Петербурженка перебегала ж\д пути в наушниках и неположенном месте.

Сотрудники транспортной полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.