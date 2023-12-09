Новый муниципальный округ может появиться в Ленобласти

Совет депутатов Гатчинского района 8 декабря единогласно проголосовал за объединение всех районных поселений в Гатчинский муниципальный округ.
Глава Гатчинского района Виталий Филоненко зачитал соответствующее обращение в адрес губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Как отметила председатель комитета МСУ Лира Бурак, для региона это пилотный проект – Гатчинский район первым выступил с такой инициативой.
«При наличии общего бюджета и общего совета депутатов многие вопросы решаться будут легче», – сказала Лира Бурак
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09.12.2023 25