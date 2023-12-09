Новый муниципальный округ может появиться в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Совет депутатов Гатчинского района 8 декабря единогласно проголосовал за объединение всех районных поселений в Гатчинский муниципальный округ.

Глава Гатчинского района Виталий Филоненко зачитал соответствующее обращение в адрес губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Как отметила председатель комитета МСУ Лира Бурак, для региона это пилотный проект – Гатчинский район первым выступил с такой инициативой.

«При наличии общего бюджета и общего совета депутатов многие вопросы решаться будут легче», – сказала Лира Бурак
Вам будет интересно
Новый муниципальный округ может появиться в Ленобласти Ленинградская область, Гатчинский район
В Ленинградской области стали меньше умирать
Во время открытого пресс-клуба 8 декабря губернатор Александр Дрозденко сообщил, что процент смертности в регионе составляет 11,3 %.  По словам губернатора,...
09.12.2023 25
Автор