Елочные базары в Петербурге откроются 20 декабря

Автор: Гузель Галимова
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Елочные базары начнут работать в Петербурге с 20 декабря, сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников.

Сезон елочных базаров продлится 11 дней и завершится 31 декабря.

Список легальных точек будет опубликован на сайте городского комитета по контролю за имуществом. Вице-губернатор призвал жителей и гостей города не поддерживать незаконный бизнес и покупать елки только в специально отведенных для этого местах.

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