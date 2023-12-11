Елочные базары в Петербурге откроются 20 декабря

Елочные базары начнут работать в Петербурге с 20 декабря, сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников.
Сезон елочных базаров продлится 11 дней и завершится 31 декабря.
Список легальных точек будет опубликован на сайте городского комитета по контролю за имуществом. Вице-губернатор призвал жителей и гостей города не поддерживать незаконный бизнес и покупать елки только в специально отведенных для этого местах.
Вам будет интересно
В этом году Дворцовую площадь украсит ель из Выборгского района Ленинградской области. Пока неизвестно, когда дерево срубят и привезут в центр...
28.11.2023 181