В школах Ленобласти пройдут массовые проверки безопасности после трагедии в Брянске

В школах Ленинградской области пройдут массовые проверки безопасности после трагедии в Брянске, где восьмиклассница открыла стрельбу. Об этом заявил Александр Дрозденко.

По словам губернатора, во всех школах Ленобласти есть «тревожные кнопки», периметр 90% школ закрыт, в 80% учреждений есть рамки металлоискателя. Кроме того, везде есть люди, которые смотрят за порядком.

Вице-губернатор региона Михаил Ильин заявил, что школы соответствуют всем требованиям по технической составляющей. В 2024-2025 годах все учебные и социальные учреждения планируют включить в региональную систему цифровой безопасности.