Дрозденко поручил наградить водителя, спасшего людей из вспыхнувшего у Новогорелово автобуса

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил представить к областной медали «За отличие в тушении пожаров» водителя автобуса №842 «Санкт-Петербург — Ивангород» Игоря Любко.

Во время одного из рейсов автобус загорелся на кольцевой автодороге. Игорь Любко не растерялся и мгновенно среагировал: смог открыть заблокированные двери, вывести людей и потушить возгорание. Никто из пассажиров не пострадал.

Игорь уже 11 лет перевозит пассажиров на автобусах, конкретно на этом межрегиональном маршруте отработал год.