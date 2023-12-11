Дрозденко поручил наградить водителя, спасшего людей из вспыхнувшего у Новогорелово автобуса

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил представить к областной медали «За отличие в тушении пожаров» водителя автобуса №842 «Санкт-Петербург — Ивангород» Игоря Любко.
Во время одного из рейсов автобус загорелся на кольцевой автодороге. Игорь Любко не растерялся и мгновенно среагировал: смог открыть заблокированные двери, вывести людей и потушить возгорание. Никто из пассажиров не пострадал.
Игорь уже 11 лет перевозит пассажиров на автобусах, конкретно на этом межрегиональном маршруте отработал год.
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07.12.2023 187