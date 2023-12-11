Сотрудники ФСБ ликвидировали в Крыму агентурную сеть украинских спецслужб, созданную под контролем западных кураторов.

По данным спецслужб, целями планируемых этой группой терактов должны были стать глава республики Сергей Аксёнов, спикер крымского парламента Владимир Константинов, блогер Игорь Талипов и общественный деятель Олег Царёв.

Всего предотвращено 14 диверсионно-террористических актов на полуострове. К агентурной сети имели отношение 18 задержанных, 10 из которых уже осуждены за подготовку терактов и 5 – за совершение диверсий.