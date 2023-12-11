В Финляндии не станут закрывать консульство России

Инициативу об упразднении консульства России на Аландских островах правительство Финляндии не поддержало.

Как пишут финские СМИ, петиция граждан Финляндии о закрытии российского консульства на Аландских островах была отклонена правительством.

Спикер парламента отказался поддержать гражданскую инициативу, в которой парламенту было предложено принять решение об упразднении российского консульства, — приводит сообщения иностранных СМИ РИА Новости.