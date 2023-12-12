Съемное жилье в Петербурге подорожало на 13 % за год

Основными причинами эксперты называют недостаточное количество предложений и рост ипотечных ставок на вторичку, сообщает Neva.Today.

По данным экспертов, в Санкт-Петербурге ставки на однокомнатные квартиры в сравнении с 2022 годом выросли на 13 %, а в Москве – на 14 %. Сильнее всего показатель увеличился за год Нижнем Новгороде (+28 %), Челябинске (+26,4 %), Тюмени (+22,7 %), Волгограде (+21,3 %) и Ростове-на-Дону (+17,6 %).

Причина, по мнению участников рынка, в экономической ситуации. Для многих сдача жилья в аренду является основным способом заработка, поэтому они повышают цены. Также растет спрос на арендное жилье из-за снижения доступности ипотеки.