Юные тосненские баскетболистки заняли второе место в России

С призовым местом команду «Тосно» в финале Всероссийского фестиваля детского дворового баскетбола 3х3 для детей 13-14 лет поздравил глава Ленобласти.

«Очень рад за наших девчонок, они большие молодцы: во всероссийском финале наши спортсменки заняли второе место из 26 команд, уступив победу команде из Орловской области. Это серьезное достижение, которое говорит о качественной подготовке, но и новая цель — стать первыми», — сказал Александр Дрозденко.

Финал прошел в Новосибирске. В состязаниях приняли участие 26 команд девочек и 27 команд мальчиков из 30 регионов России. Ленобласть представляли юношеская команда «Импульс» из Всеволожска и команда девочек из Тосно.

Напомним, что записать детей на кружки и секции в Ленобласти теперь можно на Госуслугах. Также подробную информацию о работе спортивных клубов для детей и молодежи, а также телефоны районных государственных учреждений, курирующих работу спортивных секций можно найти на официальном сайте комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области в разделе «Детские секции».