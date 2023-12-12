Это своего рода отечественный аналог известного автолюбителям бренда Nokian Tyres.

На предприятии сообщили, что зимний и летний сезоны нового года станут первыми, когда шины будут полностью производиться под брендом Ikon. Изменилось и название модельного ряда зимних и летних премиальных линеек — на Ikon Autograph. Средний ценовой сегмент сейчас выпускается под именем Ikon Norman, но в дальнейшем его сменит Ikon Character.

Технологии и оборудование остались прежними. Все это досталось новым владельцам, как и особый двойной контроль качества: визуальный и автоматизированный.