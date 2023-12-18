Минимальная корзина продуктов в Петербурге оценивается в 6,4 тысячи рублей

В Санкт-Петербурге стоимость минимального набора продуктов питания составила более 6,4 тысячи рублей, сообщает АБН.
Стоимость рассчитана на месяц для одного человека. Средняя цена по России составляет 5,8 тысячи рублей. В ноябре стоимость продуктовой корзины в стране увеличилась на более чем 5 % по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Самая дорогая продуктовая корзина оказалась на Чукотке и в Магаданской области – более 10 тысяч рублей. Самая дешевая в Белгородской области и Мордовии – более 4,7 тысячи рублей.
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07.08.2023 2051