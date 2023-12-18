Экономист назвала 6 популярных продуктов, которые могут подешеветь к Новому году

Эксперт советует пока не запасаться этими товарами впрок.

Финансовый консультант Татьяна Волкова назвала популярные у россиян продукты, которые до конца года могут немного подешеветь. Запасаться этими товарами впрок пока необязательно.

Если же говорить именно о снижении цен, то, возможно, к Новому году подешевеет сахар, вермишель, баранина, маргарин, а также черный чай и пшеничная крупа, — рассказала Волкова порталу «ВН».