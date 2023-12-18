Сезон зимней рыбалки откладывается: выходить на обледеневшие водоемы Ленобласти еще опасно

Спасатели региона обследовали акватории Невы, Волховской Губы и Бухту Петрокрепость, расположенных в южной части Ладожского озера. Согласно данным экстренных служб, сезон зимней рыбалки откладывается.

Водоемы региона были обследованы с воздуха — на вертолете МИ-8 Аварийно-спасательной службы Ленинградской области. Как заявил начальник АСС Павел Иванов, не некоторых участках лед еще очень тонкий.

Сегодняшний мониторинг показал, что в районе Бухты Петрокрепость наблюдается сплошной лед, в то время как на акватории реки Нева и в Волховской губе имеется только припай у берега и битый лед в основной части воды. В связи с этим, хочу в очередной раз предупредить жителей и гостей Ленинградской области, что выход на лед крайне опасен, — заявил Иванов.

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