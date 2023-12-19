В Петербурге и Ленобласти миграционные рейды будут проходить еженедельно

В минувшие выходные правоохранители Петербурга и Ленобласти провели первый масштабный профилактический рейд по выявлению нелегалов. Планируется, что теперь они будут проводиться еженедельно.

В первую очередь полицейские наведались в места компактного проживания иностранцев, а также на предприятия общественного питания и торговые площадки, которые часто привлекают иностранную рабочую силу.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по СПб и ЛО

В общей сложности было проверено почти 5 тысяч мигрантов из стран ближнего зарубежья. Половину из них доставили в отделы полиции для разбирательства. Выяснилось, что более 1000 иностранцев находятся на территории России с нарушением миграционного законодательства. В отношении них составили административные протоколы, часть из них будет выдворена из страны.

Также за различные нарушения общественного порядка к административной ответственности привлекли 295 человек.