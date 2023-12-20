В Петербурге выросли цены на искусственные ели

Стоимость традиционного символа Нового года зависит от цвета дерева, украшений, наличия на нем игрушек и пышности. Маленькое дерево высотой до 60 сантиметров обойдется петербуржцу от 390 рублей до 7100 рублей.

Средняя ель высотой до 140 сантиметров будет стоить от 2290 рублей до 15 400 рублей. Большое дерево до 220 сантиметров стоит от 9430 до 99 990 рублей.

Живую ель за приемлемую сумму можно купить в лесничестве. Настольное деревце 17 сантиметров высотой стоит 273 рубля.