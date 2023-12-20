Спасатели Ленобласти подвели итоги работы за последнюю неделю

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых они активно принимали участие.

Об этом спасатели рассказали в своем ВК-сообществе 18 декабря.

Так, в период с 11 по 17 декабря 2023 года поисково-спасательные подразделения Аварийно-спасательной службы Ленинградской области привлекались 13 раз. В том числе:

к аварийно-спасательным работам при ДТП (АСР) – 2 раза (спасен 1 человек, погиб 1 человек);

к поисково-спасательным работам в лесах (ПСР) – 2 раза (спасен 1 человек);

к поисково-спасательным работам на водных объектах (ПСР) – 1 раз.

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