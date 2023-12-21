В Ленобласти 27 декабря пройдет первый этап лыжной гонки «Игора Драйв»

В Приозерском районе Ленобласти 27 декабря на главном гоночном треке автодрома пройдет первый этап лыжной гонки «Игора Драйв».

В заездах смогут принять участие взрослые и дети. Трассы подойдут как любителям, так и профессионалам. На выбор — три дистанции: 5,2 километра, 10,4 километра и два километра для детей.

Выдача номеров начнется в 17:30. Первый старт будет дан в 19:00, сообщили в тг-канале комплекса.