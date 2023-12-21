В Ленобласти 27 декабря пройдет первый этап лыжной гонки «Игора Драйв»

В Приозерском районе Ленобласти 27 декабря на главном гоночном треке автодрома пройдет первый этап лыжной гонки «Игора Драйв».
В заездах смогут принять участие взрослые и дети. Трассы подойдут как любителям, так и профессионалам. На выбор — три дистанции: 5,2 километра, 10,4 километра и два километра для детей.
Выдача номеров начнется в 17:30. Первый старт будет дан в 19:00, сообщили в тг-канале комплекса.
Вам будет интересно
На портале «Госуслуги» стартовала регистрация на «Лыжню России», которая состоится 10 февраля. Участие в «Лыжне России» абсолютно бесплатное, но для этого...
19.12.2023 110