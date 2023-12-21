Назван спортсмен 2023 года в России

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров назван спортсменом 2023 года в России. Его выбрали 8 % опрошенных.
На втором месте фигуристка Камила Валиева, за которую проголосовали 5 %. Третье место заняли хоккеист Александр Овечкин, лыжник Александр Большунов, фигуристки Евгения Медведева и Александра Трусова – по 2 % голосов.
Голосование проводилось по телефону. В нем участвовали 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Респонденты могли предложить до трех имен.
Вам будет интересно
Президент турецкого «Анкарагюджю» Фарук Коджа ударил арбитра Халила Умута Мелера после матча против «Ризеспора» в 15-м туре Суперлиги. Функционер нанес удар...
13.12.2023 98