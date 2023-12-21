Назван спортсмен 2023 года в России

Автор: Сергей Агутин
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров назван спортсменом 2023 года в России. Его выбрали 8 % опрошенных.

На втором месте фигуристка Камила Валиева, за которую проголосовали 5 %. Третье место заняли хоккеист Александр Овечкин, лыжник Александр Большунов, фигуристки Евгения Медведева и Александра Трусова – по 2 % голосов.

Голосование проводилось по телефону. В нем участвовали 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Респонденты могли предложить до трех имен.

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13.12.2023 98
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