Назван спортсмен 2023 года в России

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров назван спортсменом 2023 года в России. Его выбрали 8 % опрошенных.

На втором месте фигуристка Камила Валиева, за которую проголосовали 5 %. Третье место заняли хоккеист Александр Овечкин, лыжник Александр Большунов, фигуристки Евгения Медведева и Александра Трусова – по 2 % голосов.

Голосование проводилось по телефону. В нем участвовали 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Респонденты могли предложить до трех имен.