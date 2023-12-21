В Москве решили отказаться от праздничных салютов в новогоднюю ночь — СМИ

Также не будут греметь фейерверки и на Рождество.

В ночь на 1 января и Рождество в Москве будет тишина. Правительство столицы решило отказаться от запуска праздничных салютов. Об этом 21 декабря пишет РИА Новости, ссылаясь на свой источник.

На Новый год и Рождество Христово проведение фейерверочных показов в Москве не предусмотрено, — указано в сообщении.