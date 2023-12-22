В Ленобласти вернут сдачу охотминимума с 2025 года

С 1 сентября 2025 года в России возвращают сдачу охотминимума. Об этом сообщает региональный Охотнадзор.

Проверку знаний придется пройти лицам, получающим охотничий билет впервые, либо повторно, если он был аннулирован. Экзамен проведут бесплатно в форме тестирования.

Сам билет будет выдаваться в форме электронного документа с сохранением возможности охотничьего билета на бумажном носителе. Еще одним изменением станет возраст получения билета – его снизили до 16 лет.

Охотминимум включает знание требований безопасности, ограничений охоты, основ биологии диких животных, навыки обращения с оружием, ориентирования на местности и обращение с добытыми ресурсами.