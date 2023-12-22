Ленобласть вышла на седьмое месте по выполнению мероприятий нацпроектов

По состоянию на 22 декабря регион занимает 7 место по выполнению мероприятий нацпроектов среди всех субъектов РФ.

Данные приводит федеральная система АРМ Аналитика. Уровень достижения рассчитывается с момента начала реализации того или иного нацпроекта.

Также Ленобласть добилась 100% уровня достижения целей национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Экология» и «Цифровая экономика».

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет результаты мониторингового опроса об отношении россиян к реализации национальных проектов у себя на сайте.