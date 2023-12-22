В Киришах завершили реконструкцию водопровода

Специалисты «Леноблводоканала» завершили реконструкцию водопровода в Киришах от насосной станции первого водоподъема до очистных сооружений.

Ремонт проводился в рамках программы «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда». Как отметил председатель комитета по строительству и ЖКХ Евгений Барановский, регион продолжает работать над повышением качества и надежности водоснабжения

«Общая протяженность новой сети водопровода составляет более 2,5 километра, но для нас важнее, что новые сети повысят надежность водоснабжения для более чем 50 тысяч жителей», – подчеркнул Евгений Барановский