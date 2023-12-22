В Ленобласти значительно выросло число социальных предпринимателей

В Ленинградской области активно развивается социальное предпринимательство, нацеленное на решение общественно-полезных задач и повышение качества жизни населения.

По словам председателя комитета по развитию МСП Светланы Нерушай, за последние четыре года число социальных предпринимателей в регионе выросло более чем в 10 раз.

Поразительная динамика развития социальных предприятий на территории Ленинградской области наблюдается последние четыре года: их стало больше, чем в 10 раз. В 2020 году социальных предприятий было всего 35, а сейчас – 450. По этому показателю мы на четвертом месте среди регионов Российской Федерации. И мы уверены в том, что по количеству социальных предпринимателей мы еще будем расти, — цитирует Нерушай «Онлайн47».

Сегодня 70% малого и среднего бизнеса работают в социальной сфере, открывая детские центры отдыха и оздоровления, а также реализуя услуги для укрепления института семьи.

К концу года для поддержки социальных предприятий будут распределены гранты на сумму 16,5 млн рублей, заключила Нерушай.