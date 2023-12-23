Житель Выборга с двух лет истязал ребенка и забил жену до смерти

Завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Выборгского района. Его обвиняют в истязании ребенка, неисполнении родительских обязанностей, умышленном причинении тяжких травм супруге, от которых она скончалась.

По данным следствия, мужчина пренебрегал своими обязанностями по воспитанию сына с тех пор, как ребенку исполнилось два года. Ребенка регулярно били, а в январе 2023 года мужчина избил и 30-летнюю жену.

В квартире на улице Кузнечной в Выборге во время ссоры, выпив алкоголя, он избил супругу руками и ногами. От полученных травм женщина скончалась на месте. Ребенок передан под опеку, его жизни и здоровью ничего не угрожает.