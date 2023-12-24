ЦИК сообщил о 29 претендентах на выдвижение кандидатами в президенты РФ

Число желающих выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента достигло 29 человек, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании.

«Супербольшая загрузка, многие наши коллеги сейчас ходят на съезды претендентов, которых сейчас уже 29», — сказала она.

В середине недели Памфилова говорила, что избирком получил заявки от 16 кандидатов.

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Выборы президента России назначены на 17 марта. Голосование будет проходить три дня — с 15 по 17 марта.