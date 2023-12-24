В Сланцах у 90-летнего отобрали слуховой аппарат и телефон

Автор: Гузель Галимова
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В субботу, 23 декабря, в полицию Сланцев поступило сообщение об ограблении пенсионера.

74-летняя местная жительница рассказал, что ее 90-летний знакомый шел из больницы домой и упал. Беспомощностью старика воспользовался прохожий. Он отобрал у лежащего пакет и у бежал. В пакете были слуховой аппарат, недорогой телефон и паспорт.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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24.12.2023 29
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