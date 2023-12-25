Автомобиль улетел в кювет после ДТП у Никольского, есть пострадавшая

ДТП произошло на дороге, соединяющей трассу М-10 «Россия» и город Никольское в Тосненском районе Ленинградской области.
Как сообщает аварийно-спасательная служба Ленобласти, столкнулись два автомобиля. От удара одна из машин улетела в кювет и опрокинулась на бок. В ДТП пострадала пассажирка одной из машин.
Фото: t.me/acclenobl
Фото: t.me/acclenobl
Фото: t.me/acclenobl
Спасатели ПСО Тосно извлекли пострадавшую из машины и передали бригаде скорой помощи. Также были отключены аккумуляторные батареи.
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