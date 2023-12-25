Автомобиль улетел в кювет после ДТП у Никольского, есть пострадавшая

ДТП произошло на дороге, соединяющей трассу М-10 «Россия» и город Никольское в Тосненском районе Ленинградской области.

Как сообщает аварийно-спасательная служба Ленобласти, столкнулись два автомобиля. От удара одна из машин улетела в кювет и опрокинулась на бок. В ДТП пострадала пассажирка одной из машин.

Фото: t.me/acclenobl Фото: t.me/acclenobl

Фото: t.me/acclenobl

Спасатели ПСО Тосно извлекли пострадавшую из машины и передали бригаде скорой помощи. Также были отключены аккумуляторные батареи.