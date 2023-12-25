В Тихвине покупатель ударил продавца молотком по голове — видео

Инцидент произошел в одном из продуктовых магазинов Тихвина в Ленобласти.

Как передает паблик «Мэш на Мойке», троица покупала алкоголь, кассир долго требовал от парней показать паспорт, один наконец предоставил документ — и вскоре последовал удар.

Видео: Мэш на Мойке

Работник магазина получил удар в теменную область, с кровотечением его госпитализировали.

Молодого человека задержали в тот же вечер.