В Тихвине покупатель ударил продавца молотком по голове — видео

Инцидент произошел в одном из продуктовых магазинов Тихвина в Ленобласти.
Как передает паблик «Мэш на Мойке», троица покупала алкоголь, кассир долго требовал от парней показать паспорт, один наконец предоставил документ — и вскоре последовал удар.
Видео: Мэш на Мойке
Работник магазина получил удар в теменную область, с кровотечением его госпитализировали.
Молодого человека задержали в тот же вечер.
Вам будет интересно
Полиция Петербурга задержала группу подростков, которая нападала на дворников-мигрантов и снимала это на видео. Полиция задержала двоих 16-летних первокурсников колледжа и...
24.12.2023 83