В Тихвине покупатель ударил продавца молотком по голове — видео

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Инцидент произошел в одном из продуктовых магазинов Тихвина в Ленобласти.

Как передает паблик «Мэш на Мойке», троица покупала алкоголь, кассир долго требовал от парней показать паспорт, один наконец предоставил документ — и вскоре последовал удар.

Видео: Мэш на Мойке

Работник магазина получил удар в теменную область, с кровотечением его госпитализировали.

Молодого человека задержали в тот же вечер.

Вам будет интересно
В Тихвине покупатель ударил продавца молотком по голове - видео Тихвин, Ленобласть
В Петербурге трое подростков избивали дворников-мигрантов
Полиция Петербурга задержала группу подростков, которая нападала на дворников-мигрантов и снимала это на видео. Полиция задержала двоих 16-летних первокурсников колледжа и...
24.12.2023 83
Автор