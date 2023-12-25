В Минпромторге назвали 2 условия снижения цен на отечественные машины

Как заявил глава ведомства, автопром начнет дешеветь только при более низкой ключевой ставке и уменьшении стоимости логистики.

Главные условия снижения стоимости машин отечественного производства — уменьшение затрат компаний на логистику и снижение ключевой ставки. Об этом заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

«С постепенным снижением ключевой ставки и затрат на перевозку мы будем следить за тем, чтобы и у автопроизводителей стоимость машин также поступательно по каким-то показателям снижалась или как минимум сохранялась, — цитирует Мантурова РИА Новости