ЦУР Ленинградской области опубликовал результаты опроса жителей о развитии спортивной сферы региона.

Так, 65% жителей Ленобласти, как оказалось, занимаются спортом как минимум раз в неделю, 18% — ежедневно. Также половина опрошенных отметили позитивные перемены в этой сфере в регионе за последние три года.

Большинство предпочитают тренироваться дома, а также посещать бассейны и спортзалы. Пятая часть регулярно занимается на уличных площадках. 65% подтвердили, что спортобъекты находятся в шаговой доступности от их дома.

68% респондентов сообщили, что в их населенных пунктах регулярно проходят разнообразные спортивно-массовые мероприятия, освещаемые в СМИ.