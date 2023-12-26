«Сапсан» насмерть сбил пенсионерку в Тосненском районе

В дежурную часть 25 декабря около 10:00 сообщили о том, что поезд наехал на человека рядом с железнодорожной станцией Саблино в Тосненском районе.

По предварительным данным, 82-летняя местная жительница пыталась перейти пути в неположенном месте перед приближающимся скоростным составом, который следовал из Санкт-Петербурга в Москву.

По расписанию с сайта РЖД, в это время мимо станции проезжал «Сапсан» № 761А «Петербург-Москва Октябрьская». Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.