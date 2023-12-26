Ученые сообщили о возможности ИИ воспроизводиться без участия человека

Модели искусственного интеллекта могут создавать подсистемы ИИ без помощи человека, согласно исследованию, опубликованному в 15 декабря группой ученых Массачусетского технологического института и нескольких кампусов Калифорнийского университета.

Более крупные модели ИИ, подобные ChatGPT, могут создавать меньшие, специфичные приложения искусственного интеллекта. Их можно использовать в повседневной жизни, например, для усовершенствования слуховых аппаратов, мониторинга нефтепроводов и отслеживания исчезающих видов живой природы.

«Наша технология является прорывом, так как мы впервые разработали полностью автоматизированный алгоритм воспроизведения. Это позволяет разрабатывать модель искусственного интеллекта без вмешательства человека в процесс», – сообщил профессор Калифорнийского университета Юбэй Чена

Ученые считают, что в будущем большие и малые модели ИИ будут сотрудничать, а затем создадут полноценную интеллектуальную экосистему.