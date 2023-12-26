Врач назвала продукты, которые могут вызвать частичную потерю зрения

Сохранить глаза здоровыми и избежать частичной потери зрения можно, если избегать злоупотребления определенными продуктами, считает врач-офтальмолог Видновской КБ Минздрава МО Нурлана Аскерова.

В беседе с Общественной Службой Новостей эксперт назвала алкоголь и чипсы. Систематическое употребление алкоголя приводит к атрофии зрительного нерва, подчеркнула врач.

«Алкогольные напитки расширяют сосуды, тем самым увеличивая давление на глазное яблоко. Злоупотребление спиртным может привести к частичной или полной потере зрения», – предупредила Нурлана Аскерова

Врач посоветовала ограничить употребление продуктов с Е-добавками: чипсы, сухарики, газированные напитки и другое. Также лучше есть меньше соли, которая повышает внутриглазное давление, и сократить количество кофе, который плохо влияет на кровоснабжение сосудов глаз.