Врач назвала продукты, которые могут вызвать частичную потерю зрения

Сохранить глаза здоровыми и избежать частичной потери зрения можно, если избегать злоупотребления определенными продуктами, считает врач-офтальмолог Видновской КБ Минздрава МО Нурлана Аскерова.
В беседе с Общественной Службой Новостей эксперт назвала алкоголь и чипсы. Систематическое употребление алкоголя приводит к атрофии зрительного нерва, подчеркнула врач.
«Алкогольные напитки расширяют сосуды, тем самым увеличивая давление на глазное яблоко. Злоупотребление спиртным может привести к частичной или полной потере зрения», – предупредила Нурлана Аскерова
Врач посоветовала ограничить употребление продуктов с Е-добавками: чипсы, сухарики, газированные напитки и другое. Также лучше есть меньше соли, которая повышает внутриглазное давление, и сократить количество кофе, который плохо влияет на кровоснабжение сосудов глаз.
Вам будет интересно
Даже при одинаковых качестве алкоголя и объеме выпитого одни будут страдать постинтоксикационным состоянием, а другие – нет. Чем моложе организм,...
27.11.2023 236