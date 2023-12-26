Представлены технические характеристики нового российского электромобиля

Новинка получила название «Атом».

Российский стартап-проект «Кама» опубликовал технические характеристики нового отечественного электромобиля «Атом».

По габаритам электрокар будет сопоставим с Lada Granta хетчбек – длина 3995 мм, ширина 1780 мм. Дорожный просвет 170 мм, диски от 17 до 19 дюймов. Подвеска независимая «Макферсон» спереди и многорычажная сзади.

Силовая установка будет обладать мощностью 204 л.с., а запас хода на одной зарядке батареи составит до 500 км. При этом автомобиль будет оборудован технологией быстрой зарядки, что позволит за 8 минут восстановить до 100 км пробега, также будут доступны порты Type 2 и GB/T. Разгон «электрички» до 100 км/ч составит 8 секунд.