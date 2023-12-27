Трех рыбаков эвакуировали со льда Ладожского озера

Мужчины на мотобуксировщике отправились на зимнюю рыбалку на Ладожское озеро, но обратно самостоятельно ввернуться не смогли.

Дело в том, что их транспорт провалился под лед. на помощь им пришла дежурная смена поискового отряда города Шлиссельбург. Спастели нашли рыбаков и доставили их на берег. От медицинской помощи мужчины отказались.