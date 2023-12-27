«Игора Драйв» примет чемпионат России по ралли-рейдам баха

Ралли «Россия – Северный лес» пройдет с 8 по 11 февраля 2024 года на автодроме «Игора Драйв».

Маршрут «Россия – Северный лес» 2024 года проложен по дорогам Выборгского и Приозерского района. За три гоночных дня (с 8 по 11 февраля) участники преодолеют более 1000 км.

Наблюдать за гонкой болельщики смогут с естественной трибуны. В сервис-парке «Игора Драйв» гости смогут поближе рассмотреть гоночную технику, на которой спортсмены ставят рекорды в экстремальных условиях.

Напомним, что автодром «Игора Драйв» — уникальный проект, объединяющий технические виды спорта и развлечения. Площадь Центра составляет около 100 гектаров, на которых расположены десять профессиональных трасс различной конфигурации и комплекс сооружений.