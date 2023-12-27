В Петербурге с 1 января подорожает оплата за штрафстоянку

Власти Петербурга утвердили новые тарифы на эвакуацию транспортных средств и их хранение на штрафстоянках.

Согласно распоряжению комитета по тарифам, с 1 января 2024 года перемещение одного задержанного транспортного средства подорожает с 3251 до 3340 рублей. Речь идёт о категориях А, А1, М, В, В1, С1 и D1, а также о самоходных машинах категорий АI, АII и В.

Для водителей категорий А, В, М, С1 и D1 стоимость часа стоянки на штрафной парковке составит 100 рублей вместо 63 рублей. Для грузовиков и автобусов — 200 рублей вместо прежних 126 рублей, для транспорта с прицепами — 400 рублей, а не 250 рублей. Владельцам большегрузов придется за каждый час заплатить 600 рублей, вместо 376 рублей.