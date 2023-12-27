Иномарка сгорела в Кировске

В экстренные службы 27 декабря в 01:07 сообщили о пожаре на улице Ладожской в Кировске. Огонь полностью охватил легковой автомобиль марки Chevrolet.

К 01:37 возгорание ликвидировано дежурными сменами 127-й и 128-й пожарных частей. На месте происшествия работали восемь человек и две спецмашины. О пострадавших не сообщается, но иномарка выгорела полностью.

Причины и обстоятельства происшествия выясняет отдел надзора и профилактики МЧС Кировского района области.