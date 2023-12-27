Иномарка сгорела в Кировске

В экстренные службы 27 декабря в 01:07 сообщили о пожаре на улице Ладожской в Кировске. Огонь полностью охватил легковой автомобиль марки Chevrolet.
К 01:37 возгорание ликвидировано дежурными сменами 127-й и 128-й пожарных частей. На месте происшествия работали восемь человек и две спецмашины. О пострадавших не сообщается, но иномарка выгорела полностью.
Причины и обстоятельства происшествия выясняет отдел надзора и профилактики МЧС Кировского района области.
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23.05.2022 1450