Любитель экстрима на снегоходе провалился под лед в Кировском районе

На выручку мужчине выезжали спасатели.
Как передает «Аварийно-спасательная служба ЛО», мужчина на снегоходе заехал в лесной массив в районе деревни Гнори и не заметил, что движется по замерзшему водоему. В итоге любитель экстрима провалился под лед вместе с мототехникой.
Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили мужчину и транспортное средство пострадавшего, провалившееся под лёд канавы. Спасатели извлекли снегоход из воды, вывели пострадавшего и передали родственникам, — передает спасательная служба.
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