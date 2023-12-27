Из жизни ушел один из основателей группы «Смысловые галлюцинации» Александр Колбасов

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться
Screenshot_7
Фото: соцсети музыканта

Артист скончался в возрасте 50 лет в результате продолжительной болезни.

О смерти Александра Колбасова сообщили в соцсетях его близкие. Указывается, что музыкант долгое время боролся с тяжелым недугом.

Он тяжело болел, лежал в больнице, недавно выписался. Даже успел сыграть пару небольших концертов, и вот так все случилось. Последний был 9 декабря. Саша был одним из основателей группы вместе с Сергеем Бобунцем, Владимиром Бурдиным и Константином Уваровым, — рассказали близкие артиста.
Вам будет интересно
Из жизни ушел один из основателей группы "Смысловые галлюцинации" Александр Колбасов Смысловые галлюцинации, смерть артистов
Известные личности, которые ушли от нас в 2023 году
Новый год — один из самых главных праздников: собираются родственники, друзья и вместе провожают старый год. Редакция ivbg.ru вспоминает великих...
27.12.2023 51
Автор