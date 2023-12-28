В Гатчине Ленобласти появилась креативная новогодняя ёлка из старых лыж.

Интересный арт-объект появился на вертолетной площадке на перекрестке улиц Рощинской и Крупской. Трёхметровый новогодний символ возводился пять часов, на него ушла 141 лыжа, также пригодились палки и старые ботинки.

Фото: gtn-pravda.ru Фото: gtn-pravda.ru Фото: gtn-pravda.ru Фото: gtn-pravda.ru Фото: gtn-pravda.ru Фото: gtn-pravda.ru

Фото: «Гатчинская правда», gtn-pravda.ru

Планируется, что в преддверии лыжного фестиваля, который состоится 13 января, на ёлке появится подсветка, сообщили в «Гатчинской правде».