В Гатчине Ленобласти появилась креативная новогодняя ёлка из старых лыж.
Интересный арт-объект появился на вертолетной площадке на перекрестке улиц Рощинской и Крупской. Трёхметровый новогодний символ возводился пять часов, на него ушла 141 лыжа, также пригодились палки и старые ботинки.
Фото: gtn-pravda.ru
Фото: gtn-pravda.ru
Фото: gtn-pravda.ru
Фото: gtn-pravda.ru
Фото: gtn-pravda.ru
Фото: gtn-pravda.ru
Фото: «Гатчинская правда», gtn-pravda.ru
Планируется, что в преддверии лыжного фестиваля, который состоится 13 января, на ёлке появится подсветка, сообщили в «Гатчинской правде».
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