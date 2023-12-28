В Гатчине появилась ёлка из лыж — фото

Автор: Гузель Галимова
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В Гатчине Ленобласти появилась креативная новогодняя ёлка из старых лыж.

Интересный арт-объект появился на вертолетной площадке на перекрестке улиц Рощинской и Крупской. Трёхметровый новогодний символ возводился пять часов, на него ушла 141 лыжа, также пригодились палки и старые ботинки.

В Гатчине появилась ёлка из лыж - фото новогодняя елка, лыжи, ГатчинаФото: gtn-pravda.ru
В Гатчине появилась ёлка из лыж - фото новогодняя елка, лыжи, ГатчинаФото: gtn-pravda.ru
В Гатчине появилась ёлка из лыж - фото новогодняя елка, лыжи, ГатчинаФото: gtn-pravda.ru
В Гатчине появилась ёлка из лыж - фото новогодняя елка, лыжи, ГатчинаФото: gtn-pravda.ru
В Гатчине появилась ёлка из лыж - фото новогодняя елка, лыжи, ГатчинаФото: gtn-pravda.ru
В Гатчине появилась ёлка из лыж - фото новогодняя елка, лыжи, ГатчинаФото: gtn-pravda.ru
Фото: «Гатчинская правда», gtn-pravda.ru

Планируется, что в преддверии лыжного фестиваля, который состоится 13 января, на ёлке появится подсветка, сообщили в «Гатчинской правде».

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В Гатчине появилась ёлка из лыж - фото новогодняя елка, лыжи, Гатчина
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