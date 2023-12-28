От оттепели до морозов: синоптик рассказал, какой будет погода в Ленобласти накануне Нового года

Синоптик Александр Колесов рассказал, какую погоду и температуру ждать жителям Ленобласти в ближайшие дни.

Прежде всего он отметил, что к региону приближается атлантический циклон, а вместе с ним в Ленобласть придет оттепель и мокрый снег с дождём, особенно в городах, расположенных в юго-западных районах.

«С температурой воздуха в эти дни Санкт-Петербургу повезёт больше, чем югу Ленинградской области, а тем более чем Пскову и Новгороду. Туда точно придёт оттепель и мокрый снег с дождём. Наши юго-западные районы Луга, Кингисепп тоже попадают в теплый сектор циклона, и на этой территории тоже ожидается непродолжительная оттепель и мокрый снег», — рассказал Колесов.

А уже вечером 30 декабря, по предварительному прогнозу, по всему региону начнется понижение температуры воздуха.