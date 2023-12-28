Латвия собирается выдворить из страны более 1,2 тысячи граждан России

Местные СМИ сообщают, что переселенцы из России не урегулировали свой правовой статус.

Латвия может начать процедуру принудительного выдворения россиян из страны, которые не урегулировали свой правовой статус. Указывается, что иностранцы должны были еще до 30 ноября подать соответствующие документы.

До истечения 30 ноября отведенного срока документы на получение какого-либо вида на жительство в Латвии не подали 1 213 человек. Они должны покинуть территорию Латвии, — приводит ТАСС сообщения иностранных СМИ.